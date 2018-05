Em vídeo, Boulos exige investigação sobre causas do incêndio em SP

01/05/2018 | 12:33



Coordenador do MTST (Movimento do Trabalhador Sem Teto) e pré-candidato à Presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos, divulgou um vídeo em sua página no Facebook em que exige uma investigação sobre as causas do incêndio que causou o desabamento do Edifício Paes de Almeida, no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 1º.

No vídeo, ele também lamenta a reação de usuários de redes sociais que, segundo Boulous, culparam os próprios sem-teto pela tragédia. "Lamentável gente semeando o ódio nas redes sociais e culpando os sem-teto pelo que aconteceu. Como se alguém fosse para uma ocupação porque quer... O responsável é o poder público que não assegura moradia digna para as pessoas", disse.

O vídeo foi gravado no aeroporto de Curitiba. O coordenador do MTST está na cidade para participar do ato de 1º de maio. Boulos está sendo criticado nas redes sociais por não estar em São Paulo prestando solidariedade aos desabrigados e familiares das eventuais vítimas da tragédia.