Incêndio derruba prédio no Centro de São Paulo; pelo menos uma pessoa está desaparecida

01/05/2018 | 08:46



Atualizada às 10h02

Pelo menos uma pessoa está desaparecida desde a madrugada desta terça-feira (1º) após incêndio de grandes proporções seguido de desabamento de um prédio de 24 andares no Largo do Paissandu, no Centro de São Paulo. Ainda não há balanço oficial sobre feridos ou vítimas.

O homem já estava com equipamento de segurança para ser resgatado quando o prédio caiu. Ainda na madrugada, ele chegou a ser considerado morto, mas pela manhã o Corpo de Bombeiros esclareceu que buscas seriam realizadas.

Há a possibilidade de uma mulher e duas crianças gêmeas também estarem desaparecidas. A informação, contudo, ainda não foi confirmada oficialmente.

Os bombeiros trabalham agora na extinção dos focos de incêndio e na busca por possíveis vítimas sob os escombros. Um edifício vizinho que havia sido atingido pelas chamas na madrugada voltou a pegar fogo por volta das 9h. Todos os prédios do entorno foram evacuados. A Igreja Evangélica Luterana, que fica ao lado do prédio em chamas, também foi atingido pelo incêndio e parte da estrutura desabou.

Ocupação - O prédio que caiu era uma antiga instalação da Polícia Federal e atualmente estava ocupado de forma ilegal por 90 famílias. Antes de ruir, algumas pessoas pediam socorro no último andar. As chamas começaram no quinto andar, se alastrando rapidamente para os níveis superiores.

De acordo com os bombeiros, o prédio já havia passado por vistoria, na qual foram relatadas as péssimas condições do local às autoridades do município. De acordo com a corporação, os compartimentos entre os andares eram divididos por madeira, o que ajudou a propagar as chamas.

Ao todo, 96 homens do Corpo de Bombeiros atuam no combate ao incêndio e no resgate das vítimas nesta manhã. Trita e uma viaturas foram enviadas ao local. O secretário de Assistência Social da Prefeituras de São Paulo, Filipe Sabará, disse que 248 pessoas estavam no prédio no momento da tragédia e estão sendo atendidas pela Pasta. A Prefeitura pretende levá-las a um centro de acolhida.

A Polícia Militar e a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) foram acionadas e auxiliam os trabalhos na região. Ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estão de prontidão para atender as vítimas. Trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Antônio de Godói está interditado. Recomenda-se aos motoristas que evitem passar pela região do Largo do Paisandu. Três quarteirões estão fechados.