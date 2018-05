O que fazer quando for demitido?

Vanessa Aguiar

gerente de recrutamento da Robert Half



01/05/2018 | 07:08



1 – Quais são as orientações para que um profissional organize o pensamento ao ser demitido, principalmente quando for pego de surpresa?

Via de regra, ninguém quer ser demitido e isso se torna pior quando não percebemos nenhum sinal de que isso vá acontecer. Se julgar necessário, deixe-se passar pelo ‘luto’, mas tenha cuidado para não ser absorvido por essa onda de depressão. Faça avaliação sincera sobre todos os argumentos utilizados pelo gestor no momento da demissão, avalie quais são seus pontos positivos como profissional e onde pode evoluir. É preciso ter autocontrole para não deixar a ansiedade tomar conta da situação. Esse é fator decisivo para sobreviver a essa fase.

2 – Como avaliar a quais vagas valem a pena se candidatar?

Candidatar-se para todas vagas que aparecerem não vai fazer com que você seja contratado mais rápido. Pelo contrário. Quando não há critério, você perde credibilidade e seu currículo vira ‘figurinha repetida’ nos processos de recrutamento. Por melhores que sejam as qualificações profissionais, você não tem especialização em tudo. Por isso, não banalize o currículo. Estude as vagas, as empresas, veja onde realmente tem condições de atender ao perfil solicitado e se a cultura e valores da organização estão em sintonia com o que você entende por certo.

3 – Estou fora do mercado há muito tempo. Como posso ampliar minhas chances de empregabilidade?

Um conselho que dou é: demonstre abertura para ouvir o que o mercado tem a dizer, seja com relação a salário ou modelos de trabalho. Por exemplo, há excelentes oportunidades em projetos temporários, para cargos que vão de analista a diretor. Algumas empresas têm priorizado a contratação de profissionais temporários para a execução de projetos estratégicos. Essa é ótima oportunidade de diversificar a experiência, fazer contatos e adquirir novos conhecimentos. O mercado tem mostrado ainda que esta é porta de entrada para posição permanente dentro das companhias.

4 – Como devo fazer networking?

Independentemente do seu momento profissional, mantenha sua rede de relacionamento ativa. Sempre que possível, encontre com as pessoas, vá a eventos e participe de grupos de discussão. Deixe que as pessoas saibam como você pode agregar valor com seu conhecimento e experiência, pois é muito verdadeira aquela frase que diz que ‘quem não é visto não é lembrado’. Todo momento é tempo de aprender coisas novas, que serão muito úteis no seu dia a dia profissional.

5 – Como posso aproveitar melhor meu tempo enquanto estiver desempregado?

O primeiro passo é organizar sua rotina semanal entre busca por oportunidades nos principais canais de divulgação, agendamento de encontros com pessoas que possam te indicar para vagas, participação em cursos, palestras e eventos que possam enriquecer o seu currículo – incluindo gratuitos e on-line – e suas atividades pessoais e de lazer. Essa organização vai fazer com que você mantenha sua mente, seu corpo e seu espírito em equilíbrio para que atinja seu objetivo.