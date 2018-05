Moacyr Luz homenageia trabalhador

Miriam Gimenes



01/05/2018 | 07:00



Tradicional entre os sambistas do Rio de Janeiro, a roda Moacyr Luz & Samba do Trabalhador vem batucar em outro lugar hoje: no Sesc Ipiranga (Rua Bom Pastor, 822), em São Paulo, às 16h. A apresentação é gratuita.

Com repertório que reúne clássicos compostos por Moacyr e seus parceiros – A Reza do Samba, Som de Prata, Que Batuque é Esse, entre outras – o cantor promete colocar os trabalhadores que estejam de folga, é claro, para dançar.

Ele estará na companhia de Gabriel Cavalcante e Alexandre Marmita (voz e cavaquinho), Thiago da Serrinha e Mingo Silva (voz e percussão), Daniel Neves (violão sete cordas), Luiz Augusto Guimarães, Junior de Oliveira e Nison Visual (percussão).

O projeto teve início em 2005, já virou disco e ganhou os prêmios como melhor grupo na categoria samba do Prêmio da Música Brasileira em 2016 e melhor roda de samba do Rio de Janeiro eleito pela revista Época em 2014.