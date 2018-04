De folga no Brasileirão, Santos faz 1º treino no Uruguai de olho no Nacional

29/04/2018 | 19:26



O Santos desembarcou neste domingo em Montevidéu, no Uruguai, e iniciou a preparação de olho no duelo contra o Nacional, na terça-feira, pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores. Por conta do mau tempo, o técnico Jair Ventura comandou um treino físico em um campo de grama sintética.

O lateral-direito Daniel Guedes, em entrevista para assessoria de imprensa do clube, falou sobre a expectativa do elenco antes do jogo que pode confirmar a vaga para a próxima fase da competição. O Santos lidera a chave com nove pontos.

"Nossa situação é confortável no grupo. Mesmo um resultado negativo não poderíamos a liderança. Mas a gente sabe que na Libertadores qualquer detalhe pode fazer a diferença. Por isso, queremos fazer o maior número de pontos possível para poder sempre definir a classificação em casa nas próximas fases" afirmou.

Para a partida, o técnico Jair Ventura tem duas dúvidas na escalação. Para a zaga, sem poder contar com Lucas Veríssimo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador tem como opções Gustavo Henrique e Luiz Felipe. No ataque, com Eduardo Sasha machucado, o treinador deve optar por Copete.

"Apesar sermos uma equipe jovem, temos muitas peças de reposição à altura. Sabemos que dá para contar com qualquer um do elenco e isso é muito bom para o Jair Ventura. Quem entrar vai dar conta do recado", disse Guedes.

O Santos enfrentaria o Vasco na rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Mas a partida foi adiada para o dia 16 de julho por conta dos duelos da Libertadores. O time carioca entrou em campo pela competição continental na última quinta-feira e o Santos tem o jogo na terça. Como a Conmebol não quis mexer em sua agenda, o duelo do Brasileirão precisou ser remarcado para 16 de julho.