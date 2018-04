Azarão italiano vence Torneio de Budapeste e ergue primeiro troféu da carreira

29/04/2018 | 16:28



O italiano Marco Cecchinato conquistou neste domingo seu primeiro título nível ATP da carreira. Depois de entrar como lucky loser, ele venceu neste domingo o australiano John Millman por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e se sagrou campeão do Torneio de Budapeste, disputado em quadras de saibro, na Hungria.

A competição é um ATP 250 e o italiano contou com a sorte para conseguir entrar para a chave principal. Na última semana, Cecchinato foi eliminado na rodada final do qualifying. Mas ganhou o direito de seguir no torneio após as desistências do alemão Florian Mayer e do sérvio Laslo Djere.

Na decisão, o italiano também foi beneficiado pelo cansaço do adversário. No sábado, Millman teve o jogo interrompido contra o esloveno Aljaz Bedene por falta de luz natural quando estava empatado em 1 a 1 - Millman fechou com muita dificuldade em 2 a 1 na manhã deste domingo, após salvar três match points, com parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).

Duas horas depois, Millman voltou à quadra para enfrentar Cicchinato, mas por conta do cansaço foi facilmente superado. O italiano agora deve alcançar sua melhor colocação no ranking da carreira. Depois de iniciar a semana em 92º lugar, ele deve ficar entre os 60 do mundo. Millman subirá do 94º para a 64ª colocação.

No WTA de Istambul, no saibro, a francesa Pauline Parmentier, 122ª do ranking, venceu a eslovena Polona Hercog, 75ª do mundo, também neste domingo, por 6/4, 3/6 e 6/3, e voltou a erguer um troféu após dez anos. A última conquista dela havia acontecido no saibro de Bad Gastein em 2008.