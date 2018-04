Após Nelsinho sair e criticar diretoria, Sport estreia novo técnico contra Paraná

29/04/2018 | 07:50



A semana do Sport foi agitada. O empate por 1 a 1 com o Botafogo encerrou a passagem de Nelsinho Baptista por Recife (PE), mas não foi só isso. Em entrevista coletiva na terça-feira, o treinador fez duras críticas à diretoria e alertou ao torcedor sobre o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em meio ao fogo cruzado, o técnico Claudinei Oliveira assumiu o elenco e já estreia neste domingo, às 16 horas, fora de casa, contra o Paraná, na Vila Capanema, em Curitiba (PR), pela terceira rodada.

Após dois jogos, o Sport ainda não conseguiu vencer: na estreia perdeu para o América-MG por 3 a 0 em Belo Horizonte (MG), onde começou a entrar em crise. Depois, dentro de casa, empatou com o Botafogo na Ilha do Retiro e assim tem apenas um ponto na classificação, ficando na zona de rebaixamento. O Paraná, com duas derrotas, é o lanterna, sem nenhum ponto.

Os meias Gabriel e Everton Felipe deixaram o campo na partida contra o Botafogo reclamando de dores no músculo anterior da coxa direita e no joelho esquerdo, respectivamente. Os dois foram submetidos a exames de imagem. No caso do primeiro, o resultado apontou um edema e ele está vetado para o duelo com o Paraná. Já Everton não teve lesão, mas relata dores no local e também está fora do jogo.

As duas baixas mexem com o time titular, mas já eram esperadas pelo estreante Claudinei Oliveira, ex-Avaí. Por isso, Fellipe Bastos ganha uma oportunidade depois de entrar no segundo tempo no último jogo. "Acredito em equipe organizada. Pensando que meu time joga de um jeito e colocar outros jogadores que não estão em um bom momento técnico para fazer o que eu quiser", revelou o novo treinador antes da estreia.