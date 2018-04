Presidente do Chile desiste de nomear irmão como embaixador na Argentina

28/04/2018 | 22:52



O presidente do Chile, Sebastián Piñera, informou neste sábado que desistiu de nomear seu irmão, Pablo Piñera, como embaixador da Argentina. Na última terça-feira, um grupo de deputados chilenos havia solicitado à Controladoria do país que rejeitasse a designação. O presidente chegou a dizer que aguardaria o posicionamento do órgão, mas neste sábado declarou que esperar o resultado postergaria demais uma designação considerada urgente. A Controladoria poderia demorar até seis meses para se manifestar.

"O processo para designar um novo embaixador já começou", anunciou Ortega neste sábado. Apesar de ter voltado atrás, ele insistiu que não havia nepotismo na escolha de seu irmão para o cargo. "Sua nomeação não obedecia ao fato de ser meu irmão, nem a nenhum interesse particular, apenas ao legítimo interesse público", declarou o presidente.

Durante a campanha eleitoral, Piñera questionou duramente nomeações de parentes de autoridades a cargos públicos. Seu irmão, o economista Pablo Piñera, foi conselheiro do Banco Central do Chile, subsecretário do Ministério da Fazenda, gerente geral do Banco Estado, diretor executivo da televisão estatal e diretor de administração da chancelaria do país em governos de centro-esquerda. Fonte: Associated Press.