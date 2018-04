A cidade vai estremecer

Ademir Medici



30/04/2018 | 07:00



A Escola Cora Coralina fica na Estrada do Rio Pequeno, 1.087, no Parque América. Atende a 1.000 alunos nos três níveis de ensino. Sua diretora é a professora Lígia Gavioli; os vice-diretores são os professores Fátima Izilda e Vilson Batello. Os três coordenam o projeto Escola da Família.

A fanfarra da Cora Coralina surgiu de projeto desenvolvido por voluntários: professor Edson, Evandro, Tadeu, Marcia Sant’Anna e Eugênia Madeira, a Geru, que nós apresentamos quando da encenação da peça Paixão de Cristo, na Sexta-Feira Santa. Cem crianças e jovens formam a fanfarra.

Esta fanfarra é vitoriosa. Conquistou vários prêmios, inclusive o título de campeã paulista do ano 2010, em disputa realizada em São Sebastião. Ano passado a fanfarra foi reconhecida pela Fundação Ivete Vargas como Projeto de Incentivo à Educação e Cultura.



O DESFILE

Todos, pois, ao Centro de Rio Grande da Serra para o desfile de terça-feira, pela manhã, com saída em frente da delegacia. Desfilarão:

1 – Polícia Militar

2 – Corpo de Bombeiros e Defesa Civil

3 – Apae - Escola de Educação Especial André Luiz

4 – Complexo Educacional Primeira Dama Zulmira Jardim Teixeira

5 – Emeb Recanto Infantil Madre Maria de Jesus

6 – Emeb David Barbosa da Silva

7 - Emeb Prefeito José Carlos de Arruda

8 – Emeb Pequeno Príncipe

9 – Emeb Padre Giuseppe Pisoni

10 – Fundo Social de Solidariedade e Ação Social (Melhor Idade).

11 - Grupo de Capoeira Navio Negreiro

12 - Atletas do futuro projeto "Fazer Valer"

13 - Escolinha de Futebol de Rio Grande da Serra

14 - Grupo Teatral "Celebra Vitória"

15 - EE Cassiano Ricardo

16 - EE Professora Shisuko Ioshida Niwa

17 - EE Cora Coralina

18 - EE Padre Giuseppe Pisoni

19 - Tiro de Guerra

PRÓXIMO CAPÍTULO

Várias dessas escolas participaram do 14º Congresso de História do Grande ABC. Memória tirou várias fotos. A partir de amanhã começaremos a mostrar tudo isso. Já está sendo pensado o 15º Congresso de História do Grande ABC, Santo André 2019.

Mas o 14º Congresso em Rio Grande da Serra ainda não terminou. Pelo menos aqui em Memória, está muito vivo.

Diário há 30 anos

Sábado, 30 de abril de 1988 – ano 30, edição 6740

Manchete – Inflação de 19,28%. Poupança paga 19,87%

Política – Governador Orestes Quércia promete lutar pela reeleição dos prefeitos.

Ribeirão Pires – Chuvas deixam a Rua Pedro Ripoli, no bairro Barro Branco, em situação caótica.

Memória – Pacto intersindical.

Guido Fidelis (crônica) – Os sustos do amigo Rubens.

Polícia – Comerciante de São Bernardo protege pistoleiro e lidera execução.

Hoje

Dia Nacional da Mulher

Dia do Ferroviário

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 30 de abril:

Na Paraíba, Boqueirão, Nova Floresta e Tacima

No Rio Grande do Sul, Erechim

Em Pernambuco, Floresta e São Bento do Una

No Mato Grosso do Sul, Japorã, Nova Andradina e Novo Horizonte do Sul

No Pará, Ponta de Pedras

Em Goiás, Uirapuru

Fonte: IBGE

Santos do dia

Pio V (Alexandria, 1504 – Roma, 1572). Elevado a papa em 1566. Sua memória, antes venerada em 5 de maio, a partir da reforma do calendário litúrgico passou a ser festejada em 30 de abril.

A Igreja também celebra hoje a memória dos santos: Lourenço de Novara, Hildegarda e Sofia.

Fonte: blog Franciscanos, Vida Cristã.