TIM disponibiliza duas vagas para atuar em Santo André

Da Redação



28/04/2018 | 00:16



A TIM está com vagas abertas para supervisor de vendas e gerente em lojas próprias da operadora. Há duas oportunidades em Santo André, no Grand Plaza Shopping, para atuar como supervisor, mesma função requerida para atuar no Shopping Metrô Santa Cruz, na Capital, com uma vaga. Para o Shopping Continental, em Osasco, é oferecido um posto de gerente. De acordo com a companhia, pessoas com deficiência podem participar do processo seletivo.

A escolaridade mínima exigida para concorrer ao cargo de gerente é Superior completo e é desejável possuir experiência em gestão de equipe, além de conhecimentos em sistemas de SAP e Siebel. Para supervisor, é necessário estar cursando Ensino Superior, ter experiência em atividades que exijam liderança de pessoas e resultados e experiência anterior na área comercial, preferencialmente no segmento de telefonia (operadoras e/ou parceiros). Conhecimento em informática e interesse por tecnologia e atendimento a clientes serão considerados diferenciais. Para se candidatar, basta acessar www.vagas.com.br/tim e se inscrever.