Duca Leindecker lança disco com participações especiais

Vinícius Castelli



30/04/2018 | 07:00



Após sua passagem por conjuntos como Cidadão Quem e Pouca Vogal, o cantor, compositor e guitarrista Duca Leindecker aposta em trabalho solo. Ele tira do forno Baixar Armas, independente, que chega ao mercado ilustrado por 13 composições inéditas. No trabalho, o gaúcho aposta em receita MPB misturada com musicalidade de sua região e rock, com direitos a solos intensos de guitarra. Ele conta com a participação de ninguém menos que Humberto Gessinger (contrabaixo), ex-Engenheiros do Hawaii e seu parceiro no Pouca Vogal. O artista assina ainda a coautoria na faixa 0X0. Sem deixar apagada a esperança, Leindecker convida o ouvinte para refletir acerca da epidemia de ódio e intolerância que toma conta do Brasil nos temos recentes.