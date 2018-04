CPTR de Mauá disponibiliza 34 vagas de emprego

Do Diário OnLine



O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá está disponibilizando 34 vagas de emprego para a semana entre os dias 2 e 4 de maio. As oportunidades são para trabalhar nas cidades de Mauá, Santo André e São Paulo.

Das vagas oferecidas, 17 são para candidatos com Ensino Fundamental completo. São oito vagas para repositor (exclusivas para pessoas com deficiência - PCD), oito para empacotador (exclusivas para pessoas com deficiência - PCD ) e um para pintor de automóveis.

Para quem tem o Ensino Médio completo há cinco vagas para fiscal de prevenção de perdas, duas para operador de sistema de computador e duas para auxiliar de almoxarifado (este último cargo exclusivo para PCD). Outras vagas exclusivas para pessoas com deficiência são uma para porteiro e uma para recepcionista.

Ainda para pessoas com Ensino Médio completo, há uma vaga de assistente de contadoria fiscal, chefe de cozinha, cozinheiro geral, encarregado de operações, office-boy e operador de caldeira.

Para se candidatar aos empregos, é preciso comparecer ao CPTR com RG, CPF e Carteira de Trabalho. O posto está localizado na Rua Manoel Pedro Júnior, 45, na Vila Bocaina, e por causa do feriado estará aberto ao público de quarta a sexta-feira, das 8h às 16h.