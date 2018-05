Projeto aproxima proteção da natureza á Saúde da população em hospitais

Gabriela Lopes



01/05/2018



Com responsabilidade ambiental em foco, centros de saúde de Santo André, São Bernardo e São Caetano aderem ao Projeto Hospitais Saudáveis – entidade sem fins lucrativos, que aproxima a proteção da natureza à saúde da população –, em palestras na região. Os encontros de conscientização, conduzidos pelo presidente do grupo, Vital Ribeiro, fizeram parte da estratégia de engajamento à ação, que propõe melhorias no descarte de resíduos e economia de energia e água. “Nos preocupamos em ter diversidade com diferentes perfis de clínicas, no que diz respeito a gestões e características”, explica Ribeiro. Agora, as instituições apuram levantamentos internos para iniciar as transformações.

Crescimento

Empresária de Santo André Claudia Rastelli expande negócios e inaugura unidade da clínica sob seu comando – com unidade andreense –, na Capital. O coquetel contou com a presença de amigos e parceiros do empreendimento, que tiveram momento de networking e troca de experiências. “Fico muito feliz de conseguir abranger o atedimento à São Paulo. Temos muitas clientes que ansiavam nossa chegada a região”, comemora Claudia. Agora, a equipe prepara-se para participar de feiras de beleza no Rio de Janeiro e Belo Horizonte, além de marcar presença no Congresso de Cílios, em Guarulhos.

Alegre

“Deu para sentir a alegria em cada um”, festeja a presidente da Refema (Rede Voluntária Feminina de ao Câncer), em Mauá, Nancy Targa, que recebeu convidados em Chá da Tarde. O encontro reuniu 200 pessoas em café da região.

Automóveis

Santo André está roteiro de destinos do caminhão interativo do projeto Educação no Trânsito Bridgestone #NósSomosOTrânsito. “Propomos um circuito que promova às crianças, reflexões sobre regras de tráfego e comprometimento com a vida”, comenta uma das responsáveis pela ação Ana Carolina Xavier. O solo andreense recebe o grupo nos dias 09, 10, 11 e 13.

Saúde

Profissionais da saúde reúnem-se na Faculdade de Medicina do ABC, em Santo André, para participar do 3º Simpósio Internacional de Reprodução Humana e Genética e da Jornada Multidisciplinar de Doenças Raras, realizadas nos dias 24 e 25. “Com maior participação das universidades poderemos incentivar a realização de novas pesquisas”, ressalta o idealizador da ação, Caio Barbosa.