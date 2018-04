Só um irresponsável colocaria minha família como lavadora de dinheiro, diz Temer

27/04/2018 | 12:00



O presidente Michel Temer fez na manhã desta sexta-feira, 27, uma enérgica defesa pessoal das acusações de que tem sido alvo na investigação sobre um suposto recebimento de propina para a assinatura de decreto para o setor portuário. "Só um irresponsável mal-intencionado teria a intenção de colocar a minha família e meu filho de 9 anos como lavadores de dinheiro", disse Temer, num trecho do pronunciamento, de 15 minutos, transmitido pela TV oficial do governo, a NBR.

O presidente não citou nominalmente pessoas ou veículos de comunicação, mas estava claramente se referindo a uma reportagem publicada nesta sexta pelo jornal "Folha de S.Paulo" informando que, seis meses após a abertura de inquérito, uma das principais suspeitas dos investigadores da Polícia Federal é que ele tenha ocultado bens "lavando" dinheiro de propina no pagamento de reformas em imóveis de parentes e dissimulado transações imobiliárias em nome de terceiros.

Temer não criticou jornais nem jornalistas. Preferiu voltar suas baterias para os responsáveis pela investigação policial. "Vejo uma coisa curiosa, quando a minha defesa pede acesso aos autos do inquérito, a resposta é sempre que as diligências estão sendo feitas e que é sigiloso. Como é que a imprensa consegue essas informações? Eu duvido que a imprensa vá de madrugada, sorrateiramente, ter acesso a esses dados. Alguém vaza esses dados e a imprensa legitimamente acaba por divulgá-los. É uma perseguição criminosa disfarçada de investigação, o que passou a ser comum desde o primeiro momento", disse.

De acordo com a reportagem, Marcela Temer e o filho Michel seriam donos de alguns dos imóveis supostamente usados para esconder patrimônio obtido ilegalmente. O inquérito da PF investiga se o presidente recebeu, por intermédio de seu amigo, o coronel João Baptista de Lima Filho, pelo menos R$ 2 milhões de propina em 2014.

Temer abriu o pronunciamento dizendo querer protestar "contra mentiras lançadas" à sua honra. E salientou que passará a responder diretamente a esse tipo de acusação.

"Não se trata de mentiras contra minha posição funcional, é contra minha honra. Mentiras que atingem minha família e meu filho de 9 anos de idade. Eu trabalho há quase 60 anos, advogado, professor, procurador, presidente da Câmara, vice e agora presidente. São quase 60 anos de salários, honorários recebidos absolutamente dentro da lei e devidamente declarados nas várias declarações de Imposto de Renda. Não tenho casa de praia, no campo, e nem apartamento em Miami. Aqui obedeço o teto da minha aposentadoria e ganho um complemento que chega a R$ 2 mil. E só. Qualquer contador, professor de matemática, consegue ver que, ao longo do tempo, consegui recursos para comprar e reformas imóveis."

Durante a fala, convocada de última hora no Salão Leste do Palácio do Planalto, minutos antes da cerimônia de recepção ao presidente do Chile, Sebastián Piñera, Temer não disfarçou a irritação. Por várias vezes, deu pequenos socos no púlpito de onde fazia o pronunciamento. "Em que mundo estamos? É incrível, é revoltante, é um disparate!", reclamou.

Repetindo o que já havia declarado quando surgiram as denúncias de envolvimento em irregularidades no caso dos portos, Michel Temer reiterou que não irá renunciar. "Se pensam ilusoriamente que vão me derrubar, não irão conseguir. O ataque é de natureza moral. Se pensam que atacarão minha honra e ficarão impunes, não ficarão sem resposta. Vou sugerir a (Raul) Jungmann (ministro da Segurança Pública) que apure como se dão vazamentos irresponsáveis."

Por fim, Temer reiterou que mantém firme a estratégia de defender o seu legado na Presidência - que disse não saber quando irá deixar. "Sei me defender, especialmente defender a minha família e meus filhos. Não posso sair da Presidência, não sei quando, para carregar essa pecha que tentam me imputar a todo momento."