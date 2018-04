Projeto Estimular promove Pic Nic em prol do mês mundial de conscientização ao autismo

Gabriela Lopes



30/04/2018



Em prol do mês mundial de conscientização ao autismo, São Bernardo recebeu a primeira edição do Pic Nic Azul, no Parque Chácara Silvestre. A iniciativa é da representante do Projeto Estimular, Daniela Melo, mãe do Miguel, 5 anos, e Kelly Portugal, mãe do Henrique, 8, ambos autistas. “Esse piquenique foi a idealização de um sonho antigo. Ter a chance de dividir experiências e emoções ao lado de outras famílias com seus anjos foi gratificante”, comenta Daniela. O dia divertido contou com a participação de personagens, brincadeiras e com a presença dos terapeutas da Aptos-TO, que deram suporte para as crianças.

FIQUE DE OLHO

De acordo com a psicóloga da região Neliane Lazarini, o autismo é um distúrbio de desenvolvimento que se inicia nos primeiros anos de vida. Três características fundamentais se destacam, como a inabilidade para interagir socialmente, a dificuldade no domínio da linguagem para comunicar-se e o padrão de comportamento repetitivo. “O diagnóstico é feito por meio da observação direta e de uma entrevista com pais ou responsáveis”, explica Neliane, que ainda ressalta a importância do diagnóstico precoce para tratamentos e acompanhamentos estimuladores, que melhoram a autonomia.

Prazeroso

Focados em aguçar o paladar de cada consumidor, um dos sócios de cervejaria recém-inaugurada, o andreense Wanderley Diniz, conta que os chopes serão produzidos no local pelo cervejeiro carioca Daniel Izidro, que estará à frente de todas as etapas de evolução. “Eu quero democratizar o artesanal, para que mais pessoas possam beber e apreciar esse produto”, comenta Diniz.

União

Advogados do Grande ABC reuniram-se em pizzaria de Santo André para momento de confraternização. Na atividade, estiveram aproximadamente 200 profissionais do Direito, entre diretores das subsecções da região e da Capital. “Este tipo de atividade fortalece as cidades e também os atuantes do segmento”, comenta a secretária-geral da OAB de Santo André, Andréa Tartuce.

Reconhecimento

O coronel reformado da Polícia Militar, José Luís Martins Navarro recebeu o título de cidadão andreense, em sessão solene promovida na Câmara Municipal de Santo André. O profissional, de 56 anos, dedicou cerca de três décadas à PM do Estado, tendo passado para a reserva em 2013. O homenageado ainda foi prestigiado com entrega de broche com as bandeiras do Brasil e da cidade andreense.