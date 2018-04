Ribeirão Pires inicia processo de adequações no museu ferroviário

Do Diário do Grande ABC



27/04/2018



O Museu Ferroviário João Evaristo de Abreu Duarte, em Ribeirão Pires, recebe reestruturação administrativa. O objetivo é adotar medidas técnicas e mecanismos de gestão recomendados pelo Ibram e pelo Sisem (Sistema Estadual de Museus), seguindo os marcos da política nacional de museus.

As adequações estão sendo realizadas pela Prefeitura da de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e do Catp (Centro de Apoio Técnico ao Patrimônio). As melhorias têm por objetivo aproximar o público do local. Durante o período de ajustes, o museu estará fechado para visitação.

O local será o primeiro museu ferroviário da região a ter instalações de ferromodelismo, com maquetes que respeitam a escala. O Museu Ferroviário João Evaristo de Abreu Duarte será um equipamento de difusão, com foco em ações educativas, transmitindo a história e importância da ferrovia para o desenvolvimento do município e da região.

Até a reativação do local, a Prefeitura também prevê a criação do conselho gestor, formado majoritariamente por ferroviários, para a condução do museu por meio de gestão participativa.

Inaugurado em 2016, o Museu Ferroviário João Evaristo de Abreu Duarte é o segundo deste segmento na região.