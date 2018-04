PIB do Reino Unido decepciona e cresce menos do que o esperado no 1º trimestre

27/04/2018 | 05:35



A economia do Reino Unido decepcionou e mostrou expansão mais fraca do que se previa no primeiro trimestre do ano, em meio a preocupações com o impacto do chamado "Brexit", como é conhecido o processo pelo qual o país deverá sair da União Europeia até março de 2019.

Dados preliminares do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) mostram que o PIB britânico cresceu apenas 0,1% entre janeiro e março ante os três meses imediatamente anteriores. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam ganho maior, de 0,3%.

Na comparação anual, o PIB do Reino Unido avançou 1,2% no trimestre até março, também ficando aquém da projeção do mercado, de alta de 1,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.