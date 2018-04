Fitch reafirma rating da Índia em BBB-, com perspectiva estável

27/04/2018 | 05:18



A Fitch reafirmou hoje o rating da Índia em BBB-, o último grau de investimento em sua escala de classificação, atribuindo perspectiva estável à nota de crédito.

Em comunicado, a Fitch argumentou que uma perspectiva favorável de crescimento econômico continua a sustentar o perfil de crédito da Índia, embora o avanço real de seu Produto Interno Bruto (PIB) tenha desacelerado de 7,1% no ano fiscal de 2017 para 6,6% no ano fiscal de 2018 (encerrado em março), segundo dados preliminares.

A Fitch prevê que a expansão do PIB indiano irá ganhar força e atingir 7,3% no ano fiscal de 2019 e 7,5% no ano fiscal de 2020, uma vez que passarão a ser menores os efeitos das decisões do governo da Índia de retirar de circulação cédulas de alto valor, em novembro de 2016, e de adotar um imposto sobre bens e serviços, em julho de 2017.