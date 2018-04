PIB francês perde força e cresce 0,3% no 1º trimestre

27/04/2018 | 04:42



A economia da França desacelerou no primeiro trimestre, sugerindo que a lua de mel do presidente Emmanuel Macron está chegando ao fim e gerando dúvidas sobre a força da recuperação da zona do euro no longo prazo.

O Produto Interno Bruto (PIB) francês cresceu 0,3% entre janeiro e março ante o último trimestre do ano passado, segundo a primeira estimativa do dado publicado hoje pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas do país.

Ao longo de 2017, o avanço trimestral da economia francesa ficou consistentemente acima de 0,5% e chegou a 0,7% no quarto trimestre.

O resultado do primeiro trimestre ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta de 0,4% do PIB ante os três meses anteriores.

Na comparação anual, o PIB da França teve expansão de 2,1% no trimestre encerrado em março. Fonte: Dow Jones Newswires.