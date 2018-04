Termina primeira parte da cúpula de líderes das Coreias

27/04/2018 | 00:47



Terminou há pouco a primeira parte da cúpula entre os líderes da Coreia do Norte, Kim Jong Un, e da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

Os dois devem se encontrar novamente à tarde (horário local), no lado sul de Pamunjom, para dar continuidade à reunião. O principal tópico em debate é o impasse sobre as armas nucleares de Kim Jong Un.

Há pouco, a imprensa televisiva transmitiu a imagem de guarda-costas acompanhando Kim até sua limusine preta. O carro se dirigiu ao norte de Pamunjom, onde Kim e outros oficiais da Coreia do Norte devem almoçar.

O encontro é o terceiro da história entre Seul e Pyongyang, o primeiro em 11 anos. Os dois anteriores, em 2000 e 2007, ocorreram sob o comando de Kim Jong-il, pai do atual ditador, e levaram presidentes do Sul à capital do Norte. Fonte: Associated Press