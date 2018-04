Ação cultural leva obras para portões de rua e região de Sto.André

Do Diário do Grande ABC



26/04/2018 | 18:48



As portas da Rua Cuiabá e seus arredores, na Vila Alzira, em Santo André, estão prontas para servirem para a arte. É que os espaços das casas da região serão tomados pela criatividade dos convidados a participarem dos projetos Cuiabá 153 e Portões Que Falam, que ocorrem entre sábado (28), das 8h às 22h, e domingo (29), das 8h às 17h, com visitação gratuita para o público que passar pelo local das 8h às 17h.

A ideia é que as instalações colocadas nas portas das residências se tornem áreas de arte e vitrine. Neste terceiro ano do evento, as intervenções culturais têm como tema Inteligência Artificial, deixando que a questão seja explorada de diferentes maneiras.

Entre os participantes para esta temporada está a minichef andreense Sophia Correa, 11 anos, conhecida do grande público por ter integrado o time do reality show Júnior Bake Off Brasil, exibido no SBT entre janeiro e março. Ela irá apresentar sua escultura, que mescla conduite, tinta spray, luzes de LED, tecidos e utensílios de cozinha, no portão da Rua Cuiabá, 90. Gotas de chocolate complementam a ''gastroperformance''.

Também marcam presença no evento alunos dos 6° ao 9° ano do Colégio Stagio, de São Bernardo. Os estudantes exploram o tema anunciado para esta temporada ao montar grande cérebro com sinapses tridimensionais, tendo no centro do projeto máscaras com o rosto das crianças (sendo algumas normais e outras robóticas).

Além das obras, o Cuiabá 153 promove ações especiais ligadas a diversas atividades, casos de oficinas de brinquedos, mostra de vídeos, aulas de origami e contação de histórias. A agenda completa está no site da Prefeitura de Santo André (www3.santoandre.sp.gov.br).