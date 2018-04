Giovanna Ewbank afirma que a adoção de Titi a ajudou a ver o mundo de outra forma

26/04/2018 | 14:11



Giovanna Ewbank é a capa da revista VIP de maio e não economizou palavras na hora de mencionar a adoção da filha, Titi. A atriz afirmou que ter começado uma família com Bruno Gagliasso a ajudou a ver o mundo de outra forma.

- Não é que eu perceba o racismo hoje com ela: eu percebo no geral coisas que antes eu não me dava conta. Quando entro num restaurante, presto atenção para ver quantos negros estão sentados comendo naquele lugar, quantos estão servindo. Mais do que nunca eu e Bruno lutamos pela igualdade racial.

A loira também confessou que encontrou nas redes sociais um refúgio.

- A internet foi um lugar em que vi que poderia ser eu mesma, sem julgamentos: quem quisesse me seguir me seguia. E fui mostrando um pouco de mim e ao mesmo tempo, me descobrindo.

A VIP de maio chega às bancas na próxima sexta-feira, dia 27.