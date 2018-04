Valas descobertas em Ruanda podem conter mais de 2 mil corpos do genocídio de 94

26/04/2018 | 12:14



Autoridades de Ruanda descobriram valas comuns que podem conter mais de 2 mil corpos, quase 25 anos depois do genocídio no país africano. A descoberta neste mês é significativa para a nação que ainda se recupera do genocídio de 1994, que matou mais de 800 mil pessoas.

Alguns ruandenses ficaram chocados com o fato de que os moradores da região onde as valas foram encontradas não terem dito nada sobre o assunto por tantos anos. "Aqueles que participaram do assassinato de nossos parentes não querem dizer onde os enterraram. Como você pode se conciliar com essas pessoas?", perguntou France Mukanagazwa. Ele disse que perdeu o pai e outros parentes no genocídio e acredita que seus corpos estão entre os agora encontrados. Fonte: Associated Press.