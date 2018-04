Atividade no Sudeste mostra estabilidade no trimestre até fevereiro, diz BC

26/04/2018 | 10:12



A atividade econômica apresentou "relativa estabilidade" na região Sudeste no trimestre encerrado em fevereiro na comparação com os três meses concluídos em novembro, informou nesta quinta-feira, 26, a publicação Boletim Regional do Banco Central (BC), que considera os dados dessazonalizados. Nos três meses terminados em novembro, a região havia crescido 0,8%.

"No Sudeste, a despeito do avanço dos indicadores do comércio, do setor de serviços e da produção industrial no trimestre encerrado em fevereiro, comparativamente ao finalizado em novembro, o crescimento econômico mostrou acomodação frente ao ritmo observado ao longo de 2017", observa o BC no relatório.

Na região, que responde pela maior parte do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, houve desempenhos diferentes entre os Estados, com o Rio apresentando maior fraqueza, segundo o BC.

O documento destaca que houve contração de 0,5% na atividade fluminense. Em Minas Gerais a atividade regional avançou 0,5%. Já o Estado de São Paulo cresceu 0,1% no trimestre encerrado em fevereiro.

"O consumo das famílias segue liderando o processo de retomada, em parte impactado pelo incremento nas operações de crédito às pessoas físicas e ao crescimento da massa salarial", destaca o BC ao falar da região.