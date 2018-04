Votação na BRF será feita por chapa única

26/04/2018 | 08:10



Após dois meses de disputa aberta entre seus principais acionistas, a escolha do novo conselho de administração da BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, deve ocorrer nesta quinta-feira, 26, sem grandes sobressaltos. Nessa quarta-feira, 25, a gestora britânica Aberdeen retirou o pedido para que a eleição ocorresse por meio do sistema de "voto múltiplo", no qual acionistas distribuem seus votos nos diferentes candidatos. Com isso, a votação será feita por chapa e há apenas chapa única.

A relação é encabeçada pelo presidente da Petrobrás, Pedro Parente, que substituirá Abilio Diniz no comando do conselho. A chapa é composta ainda por representantes dos fundos de pensão Petros e Previ, da empresa de investimentos da família de Abilio e da família fundadora da Sadia, além de executivos de mercado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.