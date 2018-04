Participante do BBB 18 quer entrar na próxima temporada de A Fazenda

25/04/2018 | 18:11



E parece que Caruso gostou mesmo de ficar confinado. Em seu Twitter oficial, o ex-participante do BBB 18 declarou que entraria na próxima temporada de A Fazenda numa boa!

Galera, vocês estão pedindo na live e perguntando se eu topo, a resposta é sim! O que? #CarusoNaFazenda. Para acontecer, só depende de vocês! Bota pra subir! Valeu!

Lembrando que este foi exatamente o caso de Marcos Harter, que após ser expulso do BBB 17, participou da última temporada de A Fazenda, onde ficou em segundo lugar. Atualmente também temos uma ex-BBB em um reality da Record: Munik Nunes, do BBB 16, está participando do Power Couple com o marido, o empresário Anderson Felício.