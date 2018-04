Temer recebe dez cartas credenciais de embaixadores

25/04/2018 | 16:28



O presidente Michel Temer participa na tarde desta quarta-feira, 25, de cerimônia de entrega de cartas credenciais de embaixadores. No evento desta quarta-feira, que acontece no Salão Leste do Palácio do Planalto, o presidente recebe cartas dos embaixadores da Suíça, Senhor Andrea Semadeni; da Grécia, senhor Ioannis Pediotis; da Zâmbia, senhora Alfreda Kansembe Mwamba; de Bangladesh, senhor Md Zulfiqur Rahman; de Gana, senhora Abena Pokua Adompim Busia; de Myanmar, senhor Myo Tint; do Equador, senhor Diego Antonio Rivadeneira Espinosa; da India, senhor Ashok Das; das Filipinas, senhora Marichu B. Mauro e do Butão, senhora Doma Tshering.

A carta credencial, segundo o Ministério das Relações Exteriores, é uma carta enviada por um chefe de Estado para outro, que concede formalmente a acreditação diplomática a um representante designado para ser o embaixador do país de origem no país de acolhimento.

Pela primeira vez, Temer escolheu um formato similar ao que era utilizado pela ex-presidente Dilma Rousseff e recebeu os embaixadores de pé. Nas vezes anteriores que participou de cerimônia similar, o presidente optou por receber os diplomatas em uma espécie de sala de estar montada no centro do Salão.