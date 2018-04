Seis dias após ser demitido do Avaí, Claudinei Oliveira acerta com o Sport

25/04/2018 | 15:05



Demitido do Avaí na última quinta-feira, Claudinei Oliveira não ficou sequer uma semana desempregado. Nesta quarta-feira, ele foi confirmado como novo treinador do Sport, que agiu rápido após Nelsinho Baptista entregar o cargo, na última terça.

O novo comandante chega a Recife ainda nesta noite, acompanhando do auxiliar Luciano Gusso, para assinar contrato com vínculo até o fim da temporada. A estreia deve ocorrer já neste domingo, quando o time pernambucano encara o Paraná, em Curitiba, em jogo válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Até deixar o Avaí, time que comandava desde 2016, Claudinei era um dos técnicos mais longevos do Brasil. Ele foi mantido no cargo para 2018 mesmo após não evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado.

No início da atual temporada, teve dificuldades para acertar o time, que terminou apenas na sexta colocação do Campeonato Catarinense e foi eliminado pelo Goiás na quarta fase da na Copa do Brasil. A queda no torneio nacional foi o desfecho para a demissão.

Claudinei Oliveira tem 48 anos e deu os primeiros passos como treinador nas categorias de base do Santos. Em 2013, teve a primeira experiência comandando um time profissional, justamente na Vila Belmiro.

Depois, passou por Goiás, Paraná, Atlético Paranaense e Vitória, antes de chegar ao Avaí. O seu desafio é reformular o elenco do Sport e, em princípio, lutar para não ser rebaixado. Em dois jogos, o time somou apenas um ponto, no empate com o Botafogo, por 1 a 1. Na estreia, perdeu para o América Mineiro, por 3 a 0.