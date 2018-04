Pela primeira vez, Príncipe William fala de filho recém-nascido e faz piada com nomes

25/04/2018 | 14:11



Enquanto as apostas para descobrir o nome do terceiro filho de Kate Middleton e Príncipe William seguem a todo vapor, o paizão ainda mantém o mistério, mas não poupa elogios ao recém-nascido.

De acordo com a People, durante um evento, quando questionado sobre como estava o caçula, William respondeu:

- Muito bem, obrigado.

O mais novo papai de três ainda disse ele está em boa forma, felizmente e acrescentou:

- Está dormindo razoavelmente bem até agora. Ele está se comportando, o que é bom.

Segundo o Just Jared, nesta mesma ocasião, William brincou sobre os possíveis nomes do pequeno, dizendo que poderia escolher Alexander - que é o nome do meio do primogênito, George - ou Jerry, que não possui nenhuma relação com a Família Real.