Governo alemão vê tendência de alta no PIB, apesar de perspectiva mais fraca

25/04/2018 | 10:05



A economia da Alemanha irá crescer a um ritmo mais fraco neste ano do que o previsto anteriormente, mas a tendência geral de alta permanece intacta, de acordo com o governo.

No mais recente relatório de perspectivas, o Ministério da Economia cortou sua projeção para crescimento econômico neste ano de 2,4% para 2,3%, após o Produto Interno Bruto (PIB) se expandir 2,2% em 2017. Para 2019, o governo prevê crescimento de 2,1%.

"A economia alemã permanece em expansão, a alta continua", disse o ministro da economia da Alemanha, Peter Altmaier. "Nossa economia de exportação está se ancorando numa economia global que cresce rapidamente".

Nos últimos meses, o sentimento das empresas tem se deteriorado, e uma série de dados macroeconômicos brandos apontaram para uma desaceleração da atividade econômica no primeiro trimestre de 2018.

Ainda assim, as empresas estão investindo pesado em maquinário e equipamentos, e os alemães estão se beneficiando da tendência de alta com salários mais altos e mais emprego.

O governo alemão prevê que as exportações cresçam 5,0% neste ano, dos 4,7% registrados em 2017. Ao mesmo tempo, a demanda doméstica deve aumentar e o governo espera que as importações subam 5,8% em 2018, depois de avançar 5,1% no ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.