Rota da retomada

25/04/2018 | 09:29



A indústria automotiva do País, incluídas aí todas as empresas que formam a cadeia produtiva, vive desde o início do ano a expectativa de que o governo federal implemente programa de incentivos fiscais que destravem investimentos, ampliem a produção, gerem empregos e, consequentemente, levem ao tão esperado reaquecimento da economia.

Berço da produção de veículos no Brasil e polo que abriga algumas das principais montadoras instaladas em solo nacional, o Grande ABC viu encolher os postos de trabalho no setor metalúrgico no rastro da crise que se acentuou a partir de 2014, e que afugentou os consumidores das concessionárias. Afinal, sem emprego ou com salários reduzidos, ninguém se arrisca a investir em bem de custo elevado.

Assim, se faz urgente que o batizado Rota 2030, programa que vem para substituir o Inovar-Auto, que vigorou até dezembro do ano passado, de fato saia do papel em maio, como ficou acertado ontem em reunião da qual participou inclusive o presidente Michel Temer (MDB). Há quem critique a adoção de incentivos fiscais, mas em um País onde a economia patina para voltar aos trilhos, também atingida pelos escândalos de corrupção e incertezas quanto ao resultado das eleições de outubro, todas as iniciativas para fazer girar a roda do desenvolvimento são bem-vindas.

Ainda mais em uma região que tem na indústria automotiva a principal fonte de riqueza, tanto pela geração de tributos quanto pelos salários pagos aos funcionários do setor metalúrgico, sabidamente bem acima da média nacional. E o que importa isso? Ora, mais dinheiro no bolso significa maior segurança para ir às compras, o que movimenta a economia e, ao fim e ao cabo, gera mais empregos. Simples.

Assim, o Rota 2030 é fundamental para o Grande ABC, mas é inegável que também o é para o Brasil como um todo, até porque outras regiões do Estado e do País passaram a ser polos produtores de veículos com a descentralização colocada em prática a partir dos anos 1990. Que, portanto, seja rapidamente implementado.