Estreia de Power Couple com Gugu quebra a internet

25/04/2018 | 08:11



A noite da última terça-feira, dia 24, terminou com a estreia do programa Power Couple. E como você já viu, quem está no comando dos 11 casais é Gugu Liberato. O reality teve tanta repercussão que alcançou o primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter no mundo inteiro.

A disputa já começou daquele jeito, com direito a tensão entre os casais. Tudo começou com a chegada dos jogadores na casa: cada dupla tinha como primeira tarefa escolher uma chave e testá-la na fechadura do quarto principal. Letícia e Marlon garantiram a estadia na melhor suíte. Porém, como nem tudo são flores, eles foram responsáveis pela distribuição de quartos entre os outros participantes.

Apesar da bela decoração da casa, a produção garantiu uma surpresa aos apaixonados e três dos dormitórios não eram nada confortáveis. Munik e Anderson foram escolhidos para ficarem em uma barraca, Vinicius e Nadja estão dormindo na sala e Tati Minelato ao lado do marido Marcelo ocupam um quarto na área externa.

É claro que eles não gostaram nada, porém mesmo depois de uma noite nada confortável, tiveram que se preparar para a primeira prova do programa. Desta vez, os homens ficaram na área das apostas e as mulheres colocaram a mão na massa na tentativa de aumentar o prêmio final.

As esposas foram colocadas em frente a seis totens giratórios com diversas partes dos corpos de todos os maridos. Elas ainda tinham que provar que são boas de mira, já que para garantirem a vitória precisavam acertar com uma flecha pelo menos três fotos de seus amados. A prova não foi nada fácil e a maioria dos casais não se deu bem.

E quando eles achavam que tudo estava acabado, Gugu ainda tinha uma grande surpresa. Após a primeira disputa, os três casais que ocupavam as primeiras posições ganharam uma caixa com um recado cada uma. Uma delas garantia nada mais, nada menos, que um carro novo - e quem garantiu o prêmio foi Créu e Lilian!

O jogo realmente começou.