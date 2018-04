Doria e Skaf lideram disputa para governo de SP, diz pesquisa Ibope

25/04/2018 | 07:47



Pesquisa Ibope encomendada pela TV Bandeirantes mostra que o ex-prefeito da capital paulista João Doria (PSDB) e o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf (MDB), estão tecnicamente empatados na dianteira da corrida eleitoral ao governo do Estado.

Segundo o levantamento, Doria tem 24% das intenções de voto, contra 19% de Skaf - a margem de erro é de 3 pontos porcentuais. O petista Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, e o atual governador paulista Márcio França (PSB) seguem bem atrás, com 4% e 3%, respectivamente.

O empresário Rogério Chequer (Novo) tem 2% e a professor Lisete Arelaro (PSOL) tem 1%. Alexandre Zeitune (Rede) não pontuou. Brancos e nulos somaram 37% e 11% não souberam citar um candidato ou não responderam.

A disputa entre Doria e Skaf fica ainda mais acirrada em um eventual segundo turno. Segundo o Ibope, ambos alcançam 32% das intenções de voto. Na simulação entre Doria e França, o tucano venceria com 39% dos votos ante 20% do atual governador. Doria também ganharia de Luiz Marinho com 41% contra 21% na projeção de segundo turno. A última eleição a governador decidida no segundo turno foi em 2002, quando Geraldo Alckmin (PSDB) superou José Genoino (PT).

O resultado da nova pesquisa Ibope deve ser um obstáculo nas pretensões de Doria em obter o apoio do MDB à sua candidatura ao governo de São Paulo. O ex-prefeito negocia com o presidente Michel Temer uma aliança segundo a qual Skaf concorreria a uma das vagas de sua chapa ao Senado. Esta possibilidade, no entanto, é rechaçada pelo presidente da Fiesp.

Rejeição

O Ibope mostrou também que Doria e Skaf também lideram os índices de rejeição. Segundo o levantamento, 33% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no ex-prefeito da capital, enquanto 32% se recusam a votar no presidente da Fiesp - que já concorreu ao governo nas eleições de 2010 e 2014, quando teve o melhor desempenho (segundo lugar com 21% dos votos válidos).

A pesquisa do Ibope também mediu a intenção de voto dos eleitores paulistas para as duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Airton Sandoval (MDB), suplente do atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB), e Marta Suplicy (MDB). O senador José Serra (PSDB) tem mais quatro anos de mandato.

Segundo a pesquisa, o apresentador de TV José Luiz Datena, com 33%, está tecnicamente empatado com o vereador da capital Eduardo Suplicy (PT), que tem 32% - dentro da margem de erro de 3 pontos porcentuais. Marta tem 25%, Marco Feliciano (Podemos) tem 14%, Aloysio, 11%, José Aníbal (PSDB), 6%, e Jilmar Tatto (PT), 4%. A pesquisa ouviu 1.008 eleitores entre 20 e 23 de abril. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.