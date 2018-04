BC chinês pode estimular bancos a ampliar crédito a fabricantes de chips

25/04/2018 | 00:22



O Banco do Povo da China (PBoC, o banco central do país) deveria estimular bancos a aumentar os empréstimos a fabricantes chineses de chips e outras techs para mitigar impactos das tensões comerciais com os Estados Unidos, afirma o professor Wang Yong, de um instituto de pesquisa em Zhengzhou ligado à autoridade monetária.

Em um comentário escrito para a agência estatal Shanghai Securities News, o acadêmico defende que o estímulo ao crédito setorial pelo PBoC se dê por meio de reduções seletivas dos depósitos compulsórios.

Ele aponta que, além desse mecanismo, o BC chinês começou recentemente a usar um novo pacote de política monetária que inclui ainda aumentos das taxas de juros do mercado e gerenciamento de liquidez.

A combinação dos três fatores deve ajudar a estabilizar o crescimento e controlar riscos financeiros, diz Wang. (Dow Jones Newswires)