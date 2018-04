Trump diz que laços com a França foram fortalecidos por ideais atemporais

24/04/2018 | 22:15



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um breve discurso em um jantar dado em homenagem ao presidente da França, Emmanuel Macron, na Casa Branca. De acordo com o líder americano, as ligações entre os dois países foram "forjadas em batalha e fortalecidas por meio de provas, além de terem sido definidas pelos princípios atemporais que nos fazem quem e o que somos".

Trump disse, ainda, que tanto os EUA quanto a França têm em comum o respeito pela vida, o amor pelos países vizinhos, a defesa da tradição, além de outros fatores que os unem. No fim do discurso, Trump agradeceu a comitiva francesa e a presença de Macron e da primeira-dama da França, Brigitte Macron, na Casa Branca.

O jantar na Casa Branca teve cerca de 150 convidados. Entre os presentes, estavam o presidente-executivo da Apple, Tim Cook, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde. Integrantes do governo Trump, como o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin, e o secretário de Defesa, James Mattis, também participaram do evento.

Macron foi o convidado para a primeira visita de Estado durante a administração de Donald Trump. Na tarde desta terça-feira, os dois deram uma coletiva de imprensa conjunta, onde o líder americano disse ter uma "relação muito especial" com o francês. No entanto, os dois mostraram divergências em torno do acordo nuclear das potências mundiais com o Irã. Macron disse que o acordo com Teerã não é suficiente, mas permite controle sobre a atividade nuclear do país. No entanto, ele sinalizou que pode ser favorável a mudanças no pacto.