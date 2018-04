Buraco em calçada de Mauá coloca pedestres em perigo

Bianca Barbosa

25/04/2018 | 07:00



Cratera aberta em calçada situada na Cratera aberta em calçada situada na Avenida Antônia Rosa Fioravante, no Centro de Mauá, tem colocado em risco pedestres que circulam pela região. Segundo moradores, parte da passagem desmoronou em trecho que faz margem ao Rio Tamanduateí há cerca de dois meses.

Aproximadamente cinco metros do passeio foram atingidos e o estrago afetou, inclusive, o asfalto da via, que afundou e quase cedeu.

Segundo a dona de casa Edijane Campos, 45 anos, a cratera tem feito com que pessoas que circulam pela área se arrisquem para andar pelo trecho. “Você tem que ver a situação no horário do almoço. Um monte de criancinhas correndo por aqui, é muito perigoso. Eu pulo e passo com meus filhos pela rua.”

Vendedor ambulante de 49 anos, que preferiu não se identificar, disse que antes da cratera abrir completamente, funcionários colocaram cavaletes na área, mas depois não fizeram mais nada. “Meu medo é esse buraco continuar abrindo e cair toda a avenida”.

A Prefeitura de Mauá informou estar providenciando a correção da via e do passeio, tentando minimizar o transtorno aos pedestres e motoristas.

