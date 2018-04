Whindersson Nunes revela que não para de trabalhar por conta do futuro que quer dar aos filhos

24/04/2018 | 18:11



Whindersson Nunes se divertiu em uma viagem de jatinho que fez na última segunda-feira, dia 23, e compartilhou o luxo com seus fãs.

O youtuber fez diversas piadas enquanto mostrava os ambientes, e até brincou de imitar o Michael Jackson.

- No meio das poltronas tem um chão que é melhor que o colchão da minha casa. Aí voce vê o banheiro pelo lado de dentro, gente, é mais bonito que o banheiro da sua casa. Olha essa pia, dá até vontade de lavar as mãos.

Ao chegar em casa, Whindersson fez um desabafo no seu InstaStories, falando sobre se manter inspirado. Se referindo ao dono do jatinho, que começou com uma loja de tecidos, ele conta:

- Aquilo ali querendo ou não me inspira. Muitas pessoas falam: Whindersson, você ganha bem, você trabalha e tal, já dá para parar de trabalhar, né? E por mim ok, meu negócio é conhecer o mundo e ver a natureza, conhecer novas culturas, religiões, comidas diferentes, mas não é isso que eu penso. O meu está ok, mas eu quero que meus filhos tenham uma coisa que eu não tive: o direito de escolher.

O youtuber continuou dizendo que apesar do esforço dos pais, ele se privou de muitas escolhas por falta de condições para executá-las.

- Meu pai não tinha como me dar aquilo que eu escolhia. Eu já passei no vestibular mas não tive como cursar porque não tinha condições, não tinha como. Eu não tinha a opção de testar um caminho novo.

Ele então fala sobre a preocupação que tem com o futuro de seus filhos.

- Eu trabalho com quem me inspira e quero estar sempre crescendo mais e mais, porque eu quero que meu filho tenha direito de escolher.