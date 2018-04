Goffin sofre, mas avança às oitavas em Barcelona; Nadal conhece rival de estreia

24/04/2018 | 17:39



Principal cabeça de chave a entrar em quadra nesta terça-feira no Torneio de Barcelona, o belga David Goffin sofreu para confirmar favoritismo, mas venceu o espanhol Marcel Granollers por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 6/2, em sua estreia no ATP 500 realizado em quadras de saibro.

Quarto pré-classificado da competição e atual décimo tenista do ranking mundial, Goffin abriu campanha direto na segunda rodada e com isso assegurou vaga nas oitavas de final. O seu próximo adversário será o ganhador da partida entre o argentino Leonardo Mayer e o russo Karen Khachanov, prevista para ocorrer nesta quarta-feira.

Atuando diante do 129º colocado do ranking da ATP, o belga só liquidou o adversário após 2h23min de confronto, no qual o espanhol chegou a quebrar o seu saque por três vezes. O favorito também só conseguiu vencer o segundo set no tie-break, mas aproveitou quatro de seis chances de ganhar games no serviço do adversário.

Outro que sofreu para confirmar favoritismo nesta terça foi o espanhol Roberto Bautista Agut, oitavo cabeça de chave, que também estreou na segunda rodada e superou o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (4/7), 6/2 e 6/4, para avançar às oitavas de final.

Também garantido nesta fase como tenista da casa está Feliciano Lopez, 12º pré-classificado, que estreou derrotando o sérvio Dusan Lajovic com 6/4, 2/6 e 6/4. Já o francês Adrian Mannarino confirmou a condição de 11º favorito ao despachar o uruguaio Pablo Cuevas por 6/4 e 7/6 (7/5).

RIVAL DE NADAL - Depois ter ser sagrado campeão em Montecarlo pela 11ª vez, no último domingo, e quebrado o recorde de conquistas de Masters 1000, com 31 taças desta importante série de torneios, Rafael Nadal conheceu nesta terça-feira quem será o seu primeiro adversário em Barcelona.

Trata-se do também espanhol Roberto Carballes Baena, 77º colocado da ATP, que passou pelo austríaco Andreas Haider-Maurer por 6/2 e 6/4 para ter a chance de encarar o líder do ranking mundial na segunda rodada.

Já o primeiro adversário do búlgaro Grigor Dimitrov, segundo cabeça de chave em Barcelona e hoje ocupando o quinto lugar do ranking, será o francês Gilles Simon, que na primeira rodada eliminou o bielo-russo Ilya Ivashka por 6/2 e 6/3.

E quem passar pelo duelo entre Dimitrov e o tenista da França, hoje no 70º lugar da ATP, pegará o tunisiano Malek Jaziri, que pela segunda rodada bateu o norte-americano Ernesto Escobedo por 6/4 e 6/3.

O eslovaco Martin Klizan e o espanhol Jaume Munar também venceram nesta terça-feira e serão os respectivos rivais de estreia do sérvio Novak Djokovic e do austríaco Dominic Thiem, que também abrirão campanha na segunda rodada por serem cabeças de chave.