Van atropela pedestres em Toronto, Canadá

23/04/2018 | 15:29



A polícia canadense informa que ao menos 8 pessoas foram atropeladas por uma van ao norte de Toronto, nesta segunda-feira, 23. A gravidade dos ferimentos ainda é desconhecida.

De acordo com a porta-voz da polícia, Meaghan Gray, o veículo aparentemente "pulou" do meio-fio, mas a razão ainda não é conhecida.

O incidente ocorreu no dia em que ministros de países do G7 se reúnem na cidade para discutir uma série de questões internacionais, período que antecede a reunião de líderes do G7, que ocorrerá em junho em uma cidade próxima a Quebec.