Kourtney Kardashian se diverte em família durante seu aniversário na Disney

Kourtney Kardashian comemorou seu aniversário de 39 anos de idade em grande estilo - e com muita diversão! A socialite, que nasceu no dia 18 de abril de 1979, foi vista nesta segunda-feira, dia 23, nos parques da Disney, localizados em Orlando, cidade norte-americana do estado da Flórida.

Ela estava acompanhada de sua mãe, Kris Jenner, seus filhos, Mason e Penelope, além de sua sobrinha, North. Além disso, para a surpresa - ou não - de todos, esteve presente também o namorado da socialite, Yunes Bendjima. Por que a surpresa? Para quem não lembra, o modelo teria sido visto com outras mulheres, supostamente, traindo Kourtney.

A família estava acompanhada de três seguranças e frequentou diversos brinquedos, além de ter parado para fazer um lanchinho. Um belo jeito de comemorar o aniversário, não é mesmo?