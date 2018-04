Família acredita em suicídio de ator de Mini-Me; polícia de Los Angeles ordena autópsia

23/04/2018 | 13:11



Verne Troyer, ator que interpretou Mini-Me na série de filmes Austin Powers, morreu no último sábado, dia 21, aos 49 anos de idade. A notícia foi dada pela família do astro por meio de um comunicado emocionante. No texto, ainda deixaram explícito que a causa da morte poderia ser suicídio. Veja:

É com muita tristeza e com peso no coração que escrevo que Verne morreu hoje.

Verne era um indivíduo extremamente carinhoso. Ele queria fazer todo mundo sorrir, rir e ser feliz. Se qualquer um estivesse precisando, ele iria ajudar de qualquer maneira possível. Verne esperava fazer uma mudança positiva com a plataforma que tinha e trabalhava para espalhar essa mensagem todos os dias.

Ele inspirou as pessoas ao redor do mundo com sua motivação, determinação e atitude. Nos sets de filmes e na televisão, filmagens de comerciais, nas Comic Cons e aparições pessoais, em seus próprios vídeos no YouTube, ele estava lá para mostrar a todos o que era capaz de fazer. Mesmo com sua estatura pequena e com seus pais se questionando se ele conseguiria abrir as portas de sua própria vida, ele seguiu abrindo mais portas para si e para os outros, mais do que qualquer um imaginou. Ele também tocou mais corações do que saberemos.

Verne também era um lutador quando se tratava se suas próprias batalhas. Ao passar dos anos ele lutou e venceu, lutou e venceu, sofreu e lutou ainda mais, mas infelizmente desta vez foi demais. Durante esse período de adversidades, ele foi batizado com o apoio de sua família. A família aprecia esse tempo em luto de modo particular.

Depressão e suicídio são questões muito sérias. Você nunca sabe qual tipo de batalha alguém está passando por dentro. Sejam gentis com o outro. E saiba sempre que nunca é tarde para pedir ajuda.

Segundo informações do Radar Online, a polícia de Los Angeles, nos Estados Unidos, marcou uma autópsia para a próxima semana. Até agora, sabe-se que Verne morreu no hospital vítima de envenenamento por álcool.