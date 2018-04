Juventus confirma lesão de Chiellini após zagueiro deixar jogo contra o Napoli

23/04/2018 | 12:38



A Juventus confirmou que Giorgio Chiellini sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda, após o zagueiro ter sido submetido a exames nesta segunda-feira, um dia depois de o jogador se machucar durante a derrota por 1 a 0 para o Napoli, em Turim, palco do clássico decisivo válido pela 34ª rodada do Campeonato Italiano.

O clube, porém, não informou um período estimado de afastamento do atleta, que se tornou preocupação para esta reta final da competição. Com apenas quatro partidas a fazer no torneio nacional, o time alvinegro viu a sua vantagem para a equipe napolitana na liderança cair para apenas um ponto com o revés deste domingo.

"Giorgio Chiellini foi submetido hoje a exames instrumentais, após a lesão sofrida durante a partida da noite passada, na qual ele foi forçado a deixar o campo prematuramente. A partir das investigações realizadas - com a cautela do caso devido à precocidade do mesmo -, evidenciou-se a presença de uma lesão no bíceps femoral, na região do joelho esquerdo", informou a Juventus por meio de um comunicado, que depois concluiu: "O jogador será necessariamente submetido a outros controles e já iniciou o tratamento apropriado para o caso".

Chiellini, de 33 anos, é um dos principais líderes do time da Juventus ao lado do goleiro Buffon e poderá desfalcar a equipe no duelo contra a Inter de Milão, no próximo sábado, fora de casa, na abertura da 35ª rodada do Campeonato Italiano. No domingo, o Napoli jogará contra a Fiorentina, também como visitante.

Em seguida, na reta final de suas campanhas, o time de Turim enfrentará Bologna, Roma e Verona, enquanto a equipe de Nápoles atuará diante de Torino, Sampdoria e Crotone.