PMI composto da zona do euro se mantém em 55,2 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, ficou em 55,2 em abril, inalterado em relação a março, segundo dados preliminares publicados hoje pela IHS Markit. O resultado surpreendeu analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam queda do indicador a 54,8.

O PMI composto do bloco é o menor desde o início de 2017, mas está bem acima da média de 53,8 verificada nos últimos cinco anos, ressaltou a IHS Markit. A leitura acima da marca de 50,0 também indica que a atividade econômica na zona do euro continua em expansão neste mês, no mesmo ritmo de março.

Somente o PMI industrial do bloco caiu de 56,6 em março para 56 em abril, atingindo o menor patamar em 14 meses. Neste caso, a projeção do mercado era de queda do índice a 56,1.

Por outro lado, o PMI de serviços da zona do euro subiu de 54,9 em março para 55 em abril. Analistas previam baixa do indicador, a 54,6. Com informações da Dow Jones Newswires.