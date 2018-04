Sem entusiasmar, São Paulo fica no empate sem gols com o Ceará em Fortaleza

22/04/2018 | 18:12



O mês de maio está próximo e o time do São Paulo ainda não consegue entusiasmar nem o seu mais fanático torcedor em 2018. Neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza, o time tricolor colecionou mais uma apresentação apática no empate sem gols com o Ceará, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi quase todo desperdiçado. Não fosse o chute do estreante meia-atacante Everton, aos 38 minutos, após boa jogada do meia peruano Cueva, quase nada foi feito de bom pelos são-paulinos.

Apesar de jogar em casa, o Ceará parecia sem confiança para tentar as jogadas e surpreso pelo fato de o adversário não ter entrado em campo com três zagueiros. Pio, Wescley, Felipe Azevedo e Juninho buscaram trocar passes, mas sem sucesso.

O São Paulo não tinha criatividade quando entrava na intermediária cearense. O que fez o técnico uruguaio Diego Aguirre fazer duas alterações logo no intervalo. O volante Liziero e o atacante colombiano Trellez acabaram substituídos após 45 minutos.

E o São Paulo conseguiu ainda ser pior na etapa final. Nenê entrou muito mal e quase nada acertou. Apenas um chute de longa distância, aos 38 minutos. O meio de campo tricolor deu espaço e Juninho passou a armar jogadas para o Ceará, que teve duas boas chances de gol com Felipe Azevedo. Uma delas bem defendidas por Sidão, aos 41, no único contra-ataque concretizado com sucesso pela equipe da casa.

Como é mais fácil destruir do que construir, Diego Aguirre consegue apresentar uma defesa relativamente consistente em seu pouco tempo de trabalho, mas no ataque, setor no qual é preciso talento e qualidade técnica, o time tricolor deixa muito a desejar, apesar das várias contratações e das dezenas de milhões de reais gastos pela diretoria.

Após eliminação precoce na Copa do Brasil - na quarta fase, para o Atlético Paranaense -, fica difícil prever algo satisfatório para o São Paulo na disputa do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 x 0 SÃO PAULO

CEARÁ - Éverson; Arnaldo (Naldo), Valdo, Luiz Otávio e Romário; Pio, Juninho, Wescley (Roberto) e Arthur (Elton); Felipe Azevedo e Elton. Técnico: Marcelo Chamusca.

SÃO PAULO - Sidão; Militão; Arboleda, Rodrigo Caio e Edimar; Hudson, Petros, Liziero (Régis) e Cueva; Tréllez (Nenê) e Everton (Valdivia). Técnico: Diego Aguirre.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Otávio (Ceará); Edimar (São Paulo).

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves (PR).

RENDA - R$ 743.600,00.

PÚBLICO - 29.186 pagantes.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).