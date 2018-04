Reportagem do Diário ganha prêmio

Tauana Marin

do Diário do Grande ABC



23/04/2018 | 07:07



Publicação do Diário, Na crise, número de franquias cresce 9%, publicada em 19 de novembro, garantiu o prêmio de melhor reportagem de imprensa regional do País pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). Nesta edição do evento foram inscritas mais de 130 reportagens produzidas no ano passado, divididas em cinco subcategorias.

O texto foi elaborado por dois repórteres-estagiários de Economia, Flavia Kurotori e Gabriel Russini. “Não tinha pretensão nenhuma, afinal, estava disputando com profissionais formados. Por isso, a surpresa foi grande. Fico feliz, pois sei que estou no caminho certo”, conta Flavia, que cursa o 7º semestre de Jornalismo da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

A premiação, realizada na sexta-feira à noite, em São Paulo, também foi inesperada para Russini, que concluiu o curso na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo, no ano passado. “Como estagiários, sempre trabalhamos duro em busca das boas matérias, como qualquer outro repórter da casa. Fizemos a apuração como sempre fizemos, com dedicação, ouvindo especialistas e buscando personagens regionais, para dar a nossa cara à matéria, a essência da região. Por isso, a surpresa, mas também a alegria em ter esse reconhecimento”, diz ele, salientando que a preocupação com a apuração é o que tange o sucesso de uma bela reportagem, incluindo a discussão da pauta, a diagramação da página, a escolha das fotos e gráficos e o texto finalizado.

Segundo a editora de Economia do Diário, Soraia Abreu Pedrozo, para quem ainda cursa a faculdade e escreve suas primeiras reportagens o trabalho ‘a quatro mãos’ flui melhor. “Tudo começa ao discutir a pauta, orientar o que será feito, fazer com que pesquisem, ouçam as fontes certas para quando forem escrever. Tudo já está ‘brifado’. No caso deles, sempre os incentivei a concorrerem aos prêmios, já que chegam na redação com gás para aprender e fazer. Não tenho dúvidas que é resultado da atuação em equipe.”

A análise da comissão julgadora do Prêmio ABF Destaque Franchinsing 2018 – Categoria Jornalismo premiou autores e coautores das melhores reportagens com certificado de reconhecimento. No caso do troféu para os profissionais do Diário, há prêmio no valor de R$ 5.000. “Fizemos página dedicada ao assunto. Ficou muito completa”, cita Flavia.