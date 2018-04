Grande ABC possui 402 oportunidades

Flavia Kurotori

especial para o Diário



23/04/2018 | 07:07



Quem está em busca de recolocação no mercado de trabalho pode candidatar-se a uma das 402 vagas disponíveis no Grande ABC nesta semana. Do total, destacam-se 45 chances para atuar como torneiro mecânico, em Santo André, e 25 como costureiro em geral, em São Bernardo.

O andreense CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) totaliza 99 oportunidades, sendo 20 como vendedor de serviços, 15 como estoquista, 15 como empacotador à mão, duas como atendente barista, uma como pedreiro e uma como programador de sistemas de informação.

Em São Bernardo, o CTR (Central de Trabalho e Renda) oferece 92 opções, tais como engenheiro civil – que não exige experiência –, motorista carreteiro, zelador e porteiro.

No município, também estão abertos postos para pessoas com Ensino Fundamental completo – a exemplo de açougueiro e atendente no setor de frios – e Ensino Médio incompleto, como alinhador de pneus. Todas as vagas requerem experiência mínima de seis meses.

Em Mauá são 52 vagas disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda). A maioria é destinada a operadores de máquina de soldar e de prensa (15 postos abertos para cada um).

Para candidatar-se a uma das chances de emprego oferecidas pelos centros públicos é preciso comparecer de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos. Vale ressaltar que não necessariamente a chance anunciada por um centro público é para atuar na mesma cidade em que ele está instalado.

OUTRAS OPÇÕES

A Luandre, que possui unidade em Santo André, dispõe de 118 postos com salários que chegam a R$ 5.000. Dentre eles, há opções como enfermeiro, com remuneração a partir de R$ 4.000; analista fiscal, que paga entre R$ 3.000 e R$ 4.000; além de analista de R&S (Recrutamento e Seleção), cujo abono é de até R$ 3.000.

O Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE, está com 41 opções na região. Os interessados podem acessar o site https://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados para concorrer às chances.

É importante lembrar que os centros públicos se utilizam da mesma plataforma dos sistemas de compartilhamento de vagas do órgão federal. Portanto, algumas podem coincidir com as oportunidades do Portal Emprega Brasil.