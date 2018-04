Após goleada, Gabriel admite início ruim do Corinthians e destaca união do elenco

22/04/2018 | 13:57



Autor do gol que fechou a vitória por 4 a 0 do Corinthians sobre o Paraná neste domingo, no estádio Durival Britto, em Curitiba, o volante Gabriel voltou a figurar entre os titulares do técnico Fábio Carille. Após o jogo, ele reconheceu o início ruim do time na partida e destacou que o elenco está unido e não há reclamação dos jogadores que ficam no banco.

"Você tem que estar preparado. O time não começou bem, estava um pouco desligado, até pelo horário (incomum do jogo) e o campo com o qual não estamos acostumados, é diferente. Mas melhoramos depois dos 10 minutos e chegamos ao gol", disse Gabriel em entrevista ao SporTV.

Reserva nos dois jogos anteriores da equipe, contra o Fluminense, pelo Brasileiro, e Independiente, da Argentina, pela Copa Libertadores, Gabriel voltou a figurar entre os 11 titulares e jogou ao lado de Renê Júnior. O revezamento de jogadores promovido por Carille na equipe não preocupa o volante, que garante que o grupo corintiano está unido e entende as opções do treinador.

"A gente não está preocupado com quem vai jogar. Mas quem for a opção do Carille e entrar vai estar sempre preparado. Até conversei com o Ralf que aqui é um torcendo pelo outro. Estamos sempre preparados e com uma união muito forte para ajudar o Corinthians a vencer", garantiu o volante.

Com as duas vitórias nos dois primeiros jogos da competição nacional, o Corinthians segue com 100% de aproveitamento, chegou à liderança provisória e tem saldo positivo de cinco gols, mas pode perder o posto dependendo dos outros resultados da rodada.