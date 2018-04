UPA Bangu reabre as portas hoje, após obras

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



22/04/2018



A Prefeitura de Santo André inaugurou ontem a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Bangu, antigo PA (Pronto Atendimento), que começa a atender hoje a população, a partir das 7h. A unidade vai funcionar 24 horas para urgência e emergência nas áreas de clínica geral, pediatria e odontologia, com capacidade de realizar até 20 mil atendimentos mensais.

Esta é a primeira unidade inaugurada pela administração municipal após o fechamento de sete equipamentos da Saúde para a reestruturação da rede, ano passado, dentro do programa QualiSaúde. O antigo PA Bangu foi desativado pela gestão anterior em dezembro de 2016, quando recebia intervenções físicas, porém de menor porte. No total, a obra teve custo de R$ 5 milhões, sendo R$ 1,2 milhão do governo federal.

“Temos 33 leitos, que é o maior porte que uma UPA tem. É projeto novo, com a parte pediátrica, a recepção e o atendimento clínico separados, por exemplo. É um padrão que queremos espalhar por toda a rede”, comentou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

De acordo com o secretário de Saúde, Márcio Chaves, o credenciamento no Ministério da Saúde aconteça após vistoria, prevista para as próximas semanas, já que a toda a documentação foi enviada. Ele afirmou que a UPA está preparada para ser habilitada como de porte oito, a maior possível. Com isso, a estimativa é a de que a unidade receba R$ 575 mil mensais para custeio.

“Se forem 12 mil atendimentos é um padrão, se forem 6.000 é outro. O financiamento da unidade acontece por este teto fixo, e outro de acordo com a classificação de risco dos pacientes atendidos, que é flexível”, explicou o secretário.

Com a inauguração, a Prefeitura também pretende desafogar equipamentos da área do Centro, como a UPA Central e o CHM (Centro Hospitalar Municipal), utilizados pelos moradores do 2º Subdistrito. A área, que concentra média de 200 mil pessoas estava sem nenhuma unidade de emergência.

Moradora do bairro, a dona de casa Maria do Céu Costa, 62 anos, pegava ônibus para ir até o médico. “Estou impressionada, parece outro lugar. Estava muito velho, tanto que antes de fechar (para a reforma) eu não vinha mais aqui.”

Os próximos equipamentos com previsão de reabertura são a US (Unidade de Saúde) Campestre e a USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Cipreste, que dependem apenas de mobiliário. A expectativa é a de que as unidades sejam entregues ainda no primeiro semestre.