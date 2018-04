O presente de Paulo Serra ao centenário da Lira

Ademir Médici



22/04/2018 | 07:26



A sessão solene comemorativa ao centenário da Banda Lira de Santo André, quarta-feira passada, na Câmara, foi linda. E o ponto alto ficou com o prefeito Paulo Serra, que anunciou um novo fardamento para os músicos: até o fim do ano a Banda Lira terá uniforme novinho em folha, tudo devidamente medido para deixar cada componente – entre eles uma jovem musicista – nos trinques.

Na plateia, ficamos sabendo que a Lira, ainda neste centenário, usa uma surrada farda ofertada na gestão do prefeito Aidan Ravin, que administrou Santo André entre 2009 e 2012 – que desleixo, ex-prefeito Carlos Grana! (2013-2016).

MEMÓRIA NA TV

Na última semana iniciamos o segundo ano de gravações do programa Memória na TV, pelo DOL (Diário OnLine). E já está no ar a entrevista sobre o centenário da Lira de Santo André: 1918-2018. Os entrevistados foram o presidente e maestro, Clauricio Cypriano, e o secretário, João Magliano Filho. Acessem: www.dgabc.com.br .

Quando o prefeito Serra anunciou um novo fardamento, Clauricio e Magliano abriram um largo sorriso. Os músicos também, esses verdadeiros abnegados. Eles, e nós, aguardamos pela farda e ousamos fazer um segundo pedido: prefeito Paulo Serra, a sede da Lira, na Praça Antonio Flaquer, necessita de um trato e uma boa manutenção.

Deve pensar o prefeito, sobrinho da memorialista Marlene Serra: como é pidão este repórter...

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 22 de abril de 1988 – ano 30, edição 6733

Manchete – Denunciado na Assembleia Legislativa lobby de empreiteiras

O deputado Fernando Leça (PMDB, São Bernardo) acusa a transferência direta ao Consórcio Cerprohab, que reúne 50 empresas, dos recursos inicialmente destinados aos Estados e municípios.

Santo André – 1ª Festa do Padre Cícero começa na Cidade São Jorge.

São Bernardo – Barracos e submoradias estão sendo construídos no Parque Royal, em área de proteção ambiental.

Música – Coral Municipal de São Bernardo, sob a regência do maestro Luís Labrada, lança o segundo LP.

Polícia – Bancário e ladrão mortos no assalto em agência do Banerj (Banco do Estado do Rio de Janeiro), em São Bernardo.

Santos do dia

Caio. Iugoslavo. Papa no século 3, entre os anos 283 e 296.

Sotero

Em 22 de abril de...

1903 – Banda de Música da Lira da Serra apresenta-se no Alto da Serra.

1973 – Seleção amadora de futebol de Santo André conquista, de forma invicta, o título de campeã da 4ª Copa João Ramalho, ao vencer São Bernardo por 2 a 1.

Os campeões anteriores: São Caetano em 1969 e 1970; e São Bernardo, em 1971

1978 – Santo André inaugura feira industrial e comercial no Parque Duque de Caxias, o futuro Parque Celso Daniel.

Municípios brasileiros

Celebram aniversários em 22 de abril:

Em São Paulo, Itanhaém. Em 1532 Martim Afonso de Souza desembarca no local. O 22 de abril como aniversário da cidade é instituído em 1956, por decreto estadual e aprovação da Câmara Municipal.

No Mato Grosso do Sul, Alcinópolis e Laguna Carapã

Em Minas Gerais, Montalvânia

No Espírito Santo, Pinheiros

Fonte: IBGE

Hoje

Dia do Descobrimento (oficial) do Brasil: ano 518

Dia Internacional da Terra

Dia da Comunidade Luso-Brasileira

Dia da Aviação de Caça

Dia Mundial de Orações pelas Vocações

A fauna do Grande ABC

Gavião caramujeiro

Esse é um dos gaviões totalmente ligados à Represa Billings. Só é encontrado em áreas úmidas: brejos, banhados, represas, lagos, devido ao seu cardápio peculiar: o caramujo aquático Pomacea.

Aqui na região o gavião-caramujeiro sobrevoa a represa capturando o alimento entre os aguapés. Depois, ele pousa em seu poleiro preferido segurando com uma das patas o caramujo. Com o bico curvo e pontiagudo consegue retirar o molusco de dentro do caracol, soltando a casca.

O poleiro de alimentação é sempre o mesmo.

No chão você pode encontrar dezenas de cascas de caramujos, o que demonstra a frequência de alimentação no mesmo lugar.