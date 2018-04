Antes de pegar Liverpool, Roma vence por 3 a 0 e se isola em 3º lugar no Italiano

21/04/2018 | 12:32



Mesmo poupando alguns de seus principais titulares, a Roma venceu com tranquilidade o SPAL por 3 a 0, neste sábado, fora de casa, no jogo que abriu a 34ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, a equipe se isolou na terceira posição de forma provisória, com 67 pontos, três à frente da Lazio, que neste domingo atua na capital nacional contra a Sampdoria no complemento desta jornada da competição.

O triunfo foi importante também para dar ainda mais embalo e confiança ao time que surpreendeu ao eliminar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e na próxima terça-feira encara o Liverpool, na Inglaterra, no confronto de ida das semifinais do torneio continental.

Já o SPAL estacionou nos 29 pontos e na 17ª posição. Assim, segue ameaçado de rebaixamento e corre o risco de entrar na zona de queda para a segunda divisão se o Crotone, 18º colocado, com 28 pontos, surpreender a Udinese fora de casa neste domingo.

Na partida deste sábado em Ferrara, o técnico da Roma, Eusebio Di Francesco, optou por escalar um time misto ao poupar o artilheiro bósnio Edin Dzeko, o capitão Daniele

De Rossi, além de Alessandro Florenzi e Diego Perotti, que acabou de se recuperar de uma lesão muscular e só jogou nos últimos 15 minutos deste confronto.

Com Alisson no gol e Bruno Peres como titular da lateral direita, a Roma abriu o placar no primeiro tempo com um gol contra de Francesco Vicari, que desviou a bola para a própria meta ao tentar cortar um passe para o holandês Kevin Strootman.

Na etapa final, o time romano ampliou para 3 a 0 com um belo chute cruzado de Radja Nainggolan e um gol de cabeça de Patrik Schick. Este último, por sinal, não marcava na elite italiana desde 29 de abril do ano passado, quando defendia a Sampdoria e balançou as redes contra a Lazio.

Na próxima rodada, a Roma enfrentará o Chievo, como mandante, no dia 28 de abril, enquanto o SPAL pegará o Verona, penúltimo colocado, no campo do rival, no dia 29.